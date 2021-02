Dota 2 krijgt vanaf 25 maart animatieserie op Netflix

Ruud Gullit zoekt beste FI­FA-ta­lent van Nederland via show op Videoland

8 februari Vanaf dinsdag 2 maart gaat Ruud Gullit, samen met FIFA-icoon Koen Weijland, via Videolandshow The Next E-Talent op zoek naar hét nieuwe FIFA-talent. De hoofdprijs is een plekje in Team Gullit, het FIFA-team van de oud-voetballer. Tijdens de talentenjacht is het niet alleen belangrijk dat je goed FIFA kunt spelen, maar worden ook een hoop andere vaardigheden getest.