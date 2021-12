Dr. K naar VN om te praten over extremisme in games

De beroemde psychiater Alok Kanojia, beter bekend als Dr. K op Twitch, is uitgenodigd door de Verenigde Naties voor een panel over extremisme in videospellen. Dat kondigde de psychiater zelf aan tijdens een livestream. Hij zal er spreken over het verband tussen games en extremisme.

Kanojia is de afgelopen jaren bekend geworden door zijn streamingsessies met beroemde Twitch-persoonlijkheden. Daarnaast heeft hij diverse esportsteams geholpen in zijn rol als mental coach. Omdat de psychiater zich heeft gespecialiseerd in games zien de Verenigde Naties hem als de ideale spreker om meer licht te schijnen op het onderwerp extremisme in videospellen.

Het panel, dat plaatsvindt op 6 december, richt zich vooral op hoe extremisten misbruik maken van gaming. De panelleden gaan dieper in op de beweegredenen en uitvoerstrategieën van extremisten om veelal jonge gamers mee te krijgen in hun extremistisch gedachtegoed. Later zal er nog een tweede panel komen waar Kanojia geen deel van uitmaakt en dat zich richt op manieren om extremisme te voorkomen.

Ook Europa buigt zich over het probleem

Niet alleen de Verenigde Naties, ook de Europese Unie vreest dat extremisten zich profileren via de gaming-subcultuur. In een uitgebreid artikel bespreekt Linda Schlegel van het Radicalisatie Bewustzijns Netwerk (RAN) de mogelijkheden voor extremisten om gamers te benaderen en te bekeren. Hierbij benadrukt zij wel dat gamers niet vatbaarder zijn voor radicalisering dan andere groepen. ‘Er is geen bewijs dat gamers vatbaarder zijn voor radicalisering of propaganda, en dus gezien moeten worden als een gemeenschap die een risico vormt’, schrijft ze in het rapport. ‘Het is niet verwonderlijk dat er overlap is tussen gamers en geradicaliseerde individuen, aangezien er meer dan 2,5 miljard gamers zijn, maar deze correlatie betekent niet dat er een causaal verband tussen gaming en radicalisering is.’

