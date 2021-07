Duitser blies Warcraft 3 nieuw leven in: ‘We hebben fans plek gegeven die ze thuis kunnen noemen’

Achttien jaar geleden kwam het strategiespel Warcraft 3: The Frozen Throne uit. Hoewel de meeste spellen het maar een paar jaar volhouden, is de competitieve scene van Warcraft 3 nog steeds springlevend. Dit komt door een hechte gemeenschap, waar de Duitse Remo ‘RemoDemo’ Rimmel van Back2Warcraft als toernooipresentator deel van uitmaakt.

Bij de vraag wat Warcraft 3 is, leeft Rimmel gelijk op. ,,Het is een spel dat dicht bij het hart staat van een hoop mensen, bij dat van mij en misschien ook dat van jou. Het is een oud spel, voor velen van ons het spel waarmee we zijn opgegroeid.” Warcraft 3 kwam in de zomer van 2002 uit, met het jaar daarop de uitbreiding The Frozen Throne die het spel compleet maakte. Het is, zoals bijvoorbeeld Age of Empires en StarCraft, een real time strategiespel. De spelers verzamelen grondstoffen die ze vervolgens gebruiken om een basis te bouwen en troepen te trainen, waarmee ze uiteindelijk de basis van hun tegenstander moeten vernietigen.

Volwassen

Dat de competitieve scene van Warcraft 3 na achttien jaar nog steeds populair is, is verre van de norm. ,,Wanneer een spel uitgebracht wordt, is er een hoop enthousiasme. Hierdoor investeren de makers van het spel en andere bedrijven in de esports-scene. Na verloop van tijd neemt de interesse af en het sponsorgeld gaat naar een ander, nieuwer spel”, vertelt Rimmel.

,,Vroeger was dat niet zo, de competitieve scene werd namelijk altijd door de spelers zelf op gang gehouden. Je had geen grote esports-industrie, niet het professionele landschap zoals we dat nu kennen. Toernooiorganisator ESL, wat nu een van de grootste gamingbedrijven ter wereld is, was toen nog een kleine community gedreven organisatie. Wanneer de interesse vanuit de grote bedrijven en sponsoren afneemt, moeten de spelers het overnemen, wat bij Warcraft 3 zeker het geval geweest is.”

Back2Warcraft

Toen ESL rond 2011 stopte met het ondersteunen van Warcraft 3, leek het spel in het westen op zijn laatste benen te lopen. De redding voor de westerse community was de Duitse Jannes ‘Neo’ Tjarks, die Back2Warcraft startte en zijn landgenoot Rimmel er al snel bij haalde. Met Back2Warcraft organiseren ze toernooien en zenden die uit.

,,In januari van 2014 werd er als het ware een afscheidstoernooi voor Warcraft 3 georganiseerd. Waar we verwachtten afscheid te nemen met een laatste hoogtepunt, werden we verrast door de gigantische hoeveelheid kijkers en enthousiasme”, legt de Duitser uit. ,,Er bleek nog steeds animo te zijn voor Warcraft 3-evenementen. We begonnen met het uitzenden van Chinese toernooien waar competitief Warcraft 3 nog steeds erg populair was. Na verloop van tijd konden we meer toernooien uitzenden en ook zelf organiseren.”

Gemeenschap

Waar Remo het meest trots op is, is niet het organiseren van een bepaald toernooi, of een bepaalde hoeveelheid kijkers, maar op de gemeenschap die Back2Warcraft heeft weten op te bouwen. ,,Het mooiste wat wij gedaan hebben is het creëren van een ontmoetingsplek voor passionele fans van het spel, die allemaal graag van toernooien genieten. De community is niet groot genoeg voor een forum, maar bij onze Twitch-streams zijn er altijd genoeg mensen en is de sfeer fantastisch. We hebben fans van Warcraft 3 een plek gegeven die ze thuis kunnen noemen.”

