eDivisie-deelnemers strijden wegens corona nu thuis om 100.000 euro

De 36 e-sporters , twee per club, strijden om in totaal 100.000 euro aan prijzengeld, een plek in de Global Series European Playoffs of Play-ins en een plek in E_Oranje, het digitale Nederlands elftal. Voor het eerst in het vierjarig bestaan van de edivisie worden de wedstrijden niet in een studio, maar volledig online gespeeld. Vanuit de esports-ruimte in het stadion of een gamekamer thuis vertegenwoordigen de esporters hun eredivisieclub.