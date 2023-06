Een beker uit handen van Ruud Gullit en bijna 70.000 euro: AZ-gamer wint eChampions League

Yilmaz is ook in dienst bij een apart gameteam, Team Gullit. Hij kreeg de beker, die lijkt op de trofee voor de echte Champions League, uitgereikt door Ruud Gullit. Daarnaast ontving Yilmaz als winnaar een bedrag van omgerekend bijna 70.000 euro.

Yilmaz was in de finale te sterk voor Lucio Vecchione, alias HHezerS. Hij speelt als gamer voor AC Monza uit Italië. De beide gamers speelden twee duels tegen elkaar in de officiële game FIFA 23. Yilmaz won beide wedstrijden. In de halve finale had de Nederlander gewonnen van de regerend wereldkampioen, de Duitser Umut Gültekin.