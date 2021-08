Eén van de grootste streamers klaagt streamingplatform Twitch aan

Vorig jaar ontstond grote controverse rond de verbanning van Guy Beahm op Twitch. Vanwege de permanente schorsing moest de streamer overstappen op YouTube om zijn carrière voort te zetten, een veel minder populair platform als het gaat om livestreaming. Het grootste probleem met de ban was dat het niet bekend was wat de streamer had misdaan om van het platform geschopt te worden.

Lees ook Eén van de grootste livestreamers begint eigen gamestudio

In een recent fragment geeft Beahm aan op de hoogte te zijn van de reden voor zijn ban. Daarbij vermeldt hij ook dat hij van plan is Twitch aan te klagen vanwege schade aan zijn carrière en het mislopen van een gigantisch contract van tientallen miljoenen. Wat de streamer uit de rechtszaak wil halen is onbekend, maar de kans is groot dat het een enorme schadevergoeding betreft.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onbekende reden

Guy Beahm was een van de grootste streamers op Twitch, maar werd een jaar geleden onverwachts verbannen. Normaal gesproken gaat een ban op het platform gepaard met een reden, maar in het geval van Beahm was dit niet zo. Destijds was er al veel speculatie rond de ban, aangezien Beahm zelf ook geen idee had waarom hij verbannen was. De exacte reden is vooralsnog niet publiekelijk bekend gemaakt.

Kijk onze video’s over esports in onderstaande playlist: