Eerste beelden nieuwe Call of Duty-game te zien in Call of Duty: Warzone

De nieuwste game in de populaire reeks schietspellen wordt op 19 augustus om 19.30 uur Nederlandse tijd getoond in Call of Duty: Warzone via een evenement in het spel. In de Playstation Store is een afbeelding verschenen waarop de aankondiging bekend wordt gemaakt. De eerste beelden van de vorige Call of Duty-game werden vorig jaar ook via Warzone getoond. Spelers konden toen door verschillende uitdagingen in het spel te voltooien de trailer voor de nieuwe game vrijspelen.