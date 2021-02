Einde eerste seizoenshelft LEC nadert, na dit weekend is de balans op te maken

Bij aanvang van de vierde speelweek is niemand meer ongeslagen. Vorige week was Rogue nog het enige team dat alles had gewonnen, maar Schalke 04 maakte een einde aan deze status. Toevallig was het ook dat team dat een week eerder het ongeslagen G2 Esports wist te verslaan. Mede dankzij die twee overwinningen neemt Schalke nu ook de tweede plaats in beslag, vlak achter koploper Rogue.