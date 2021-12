ESL kondigt groot Counter-Strike vrouwentoernooi GG For All aan, krijgt flinke kritiek

De Electronic Sports League heeft GG For All aangekondigd, een reeks toernooien speciaal voor vrouwen. De grootste trekpleister is de totale prijzenpot van een half miljoen dollar, maar de aankondiging kan ook rekenen op flinke kritiek. Het toernooi zou discriminatie in de hand werken.

De Electronic Sports League (ESL) heeft GG For All aangekondigd. In 2022 zal de organisatie proberen om de representatie van vrouwen in het spel Counter-Strike: Global Offensive te versterken. Zo komen er diverse toernooien met een totale prijzenpot van 500.000 dollar en komt er een spelersraad van vrouwen. Zo probeert ESL om de gehele infrastructuur voor vrouwen te verbeteren en te zorgen dat ze een plek krijgen in professioneel Counter-Strike. Het uiteindelijke doel is dat de winnaars van de competitie namelijk gaan instromen in de ESL Pro Tour, waar de elite teams spelen.

Start in maart

Het plan zal vanaf maart 2022 beginnen, wanneer de eerste helft van de competitie van start gaat. Het doel is om de competitie te laten lopen tot DreamHack Dallas, waar de beste teams in de competitie tegen elkaar gaan spelen op een LAN-toernooi, om zo te bepalen wie de winnaar van de eerste seizoenshelft is.

Het tweede seizoen zal naar alle waarschijnlijkheid beginnen in augustus of september, waarna het toernooi wederom zal uitmonden in een groot LAN-evenement. Ditmaal is dat DreamHack Winter, wat eind november zal plaatsvinden. Dat betekent dat zowel Amerika als Europa een toernooi krijgt. DreamHack Dallas vindt plaats in Dallas, Texas, terwijl DreamHack Winter zal plaatsvinden in Jonköping, Zweden.

Kritiek over exclusiviteit

De plannen zaaien grote verdeeldheid in de gemeenschap. Prominente figuren bekritiseren ESL en beweren dat ze nu juist discriminatie in de hand werken door vrouwen apart te laten spelen van mannen. Het argument is dat esports juist een plek is waar fysieke verschillen tussen man en vrouw niet uitmaken, en dat vrouwen het gewoon niet halen omdat ze niet goed genoeg zijn. Vooral Auguste ‘Semmler’ Massonnat, een commentator en toernooiorganisator, verkondigde deze mening op Twitter.

Veel prominente vrouwen uit de gemeenschap hebben daarop gereageerd door te stellen dat dit soort opmerkingen deel uitmaken van de reden dat GG For All juist nodig is. Zij beweren dat vrouwen nog steeds worden benadeeld in esports en dagelijks te maken hebben met seksistisch gedrag. Daarom juichen zij het initiatief van harte toe.

Bekijk onze video’s over Esports: