Esports Fashion Week organiseert de eerste modeshow voor gamers

Nederlands Rocket Lea­gue-team plaatst zich voor finale Intel World Open

23 juni Het Nederlandse Rocket League-team eTeamNL heeft zich zojuist geplaatst voor de finales van het Intel World Open, een evenement dat wordt georganiseerd door Intel in samenwerking met het Internationaal Olympisch Comité. In een spannende finale versloeg eTeamNL het Spaanse The Town Team, dat eerder op de dag nog te sterk was voor de Nederlanders.