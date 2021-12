Esports van Riot Games best bekeken in 2021

Riot Games heeft wederom laten zien dat het één van ‘s werelds populairste ontwikkelaars is. De games League of Legends en Valorant zijn ook dit jaar weer ontzettend goed bekeken. Dat blijkt uit onderzoek van Streams Charts, dat keek welke kanalen dit jaar het best bekeken waren.

Riot Games mag zich de winnaar van 2021 noemen. Nadat het bedrijf eerder al in de prijzen viel tijdens de Esports Awards mag het zich nu ook de best bekeken ontwikkelaar noemen als het aankomt op esports. Volgens een onderzoek van Streams Charts was de Zuid-Koreaanse League of Legends-competitie LCK dit jaar het best bekeken esportskanaal. Er werd voor bijna 77,5 miljoen uur gekeken.

Daarmee staat het boven Counter-Strike. Het tweede best bekeken kanaal is dat van ESL, dat Counter-Strike uitzendt. Hoewel dit kanaal vorig jaar de onbetwiste koning was, moet het nu genoegen nemen met een tweede plek. In totaal keek men voor bijna 75 miljoen uur naar dit kanaal.

De kanalen van Riot Games (58,93 miljoen uur) en OTP (51,4 miljoen uur) sluiten de top 4 af. Beide kanalen zenden voornamelijk League of Legends uit, waarbij OTP een Franstalig kanaal is en Riot Games het hoofdkanaal van de ontwikkelaar.

Riot doet goede zaken

Het is niet alleen League of Legends, ook Valorant doet het goed. Het officiële kanaal staat op 44,61 miljoen uur en is daarmee goed voor de zevende plek. Riot heeft verder ook plek 9 en 10 in handen, want beide kanalen, respectievelijk de LEC en CBLOL, zenden League of Legends uit van de Europese competitie (LEC) en de Braziliaanse competitie (CBLOL).

Rocket League heeft het dit jaar ook uitstekend gedaan. Het race-voetbalspel staat op een vijfde plek en is in totaal 50,3 miljoen uur bekeken. Dota 2 komt op de zesde plek dankzij het Russische kanaal waar in totaal 50,02 miljoen uur naar is gekeken. De laatste game in de top 10 is Rainbow Six: Siege. Het officiële kanaal is in totaal 41,4 miljoen uur bekeken.

