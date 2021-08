Esportsorganisatie Galaxy Racer en Spaanse voetbalcompetitie LaLiga kondigen samenwerking aan

Sport en esports

Dat sport en esports inmiddels enorm met elkaar verweven zijn, blijkt niet alleen uit de samenwerking tussen LaLiga en Galaxy Racer. Veel Nederlandse voetbalclubs zijn betrokken in FIFA esports, waarbij er twee keer per jaar gestreden wordt voor de seizoenstitel in de eDivisie; de esports tegenhanger van de Eredivisie. De Eindhovense club PSV heeft naast FIFA-spelers ook nog eens een van de beste League of Legends-teams van Nederland, dat afgelopen seizoen tweede werd in de hoogste Nederlandse competitie. Ook in Duitsland en België zijn voetbalclubs actief in zowel FIFA als andere esports.