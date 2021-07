Esportsorganisatie ontslaat eigen team en laat de wereld meekijken

Eén van de oudste esportsorganisaties, Counter Logic Gaming (CLG), heeft gisteren een video op Twitter gezet waarin een intern overleg te zien was. In de video maakt het personeel bekend aan de spelers dat zij mogelijk een ontslag kunnen verwachten vanwege slechte prestaties.

De video van CLG was bedoeld als een mogelijkheid voor de fans om achter de schermen mee te kijken. Eerder deed de organisatie dit bijvoorbeeld met een rondleiding in hun eigen esportshuis. Deze nieuwe video was echter niet zo onschuldig en resulteerde in enorm veel controverse.

De onprofessionele mediastunt heeft de organisatie veel kritiek opgeleverd. Na een paar uur werd de video dan ook weer verwijderd. Dat was natuurlijk niet genoeg om de video totaal van internet te halen, want er waren inmiddels genoeg individuen die de video gedownload hadden. Op het internet zijn de beelden massaal terug te vinden, waardoor CLG nog lang niet van de kritiek af is.

Counter Logic Gaming

Esportsorganisatie CLG heeft lang een positieve reputatie gehad. Het is een geliefde organisatie omdat het één van de eerste professionele teams in League of Legends had. De organisatie werd opgezet door twee populaire profs, namelijk George ‘HotshotGG’ Georgallidis en Alexander ‘Vodoo’ Beutel. Inmiddels is de organisatie ook actief in andere games en heeft daar veel successen geboekt.

CLG heeft daarnaast een aantal progressieve beslissingen genomen die goed aansloegen bij het publiek. Zij deden actief mee aan de feestmaand ‘Pride Month’ om het lgbtq+-gemeenschap te steunen. Ook heeft de organisatie een aantal jaar terug twee vrouwelijke esportsteams opgericht in twee populaire schietspellen Counter-Strike: Global Offensive en Valorant. Deze teams zijn een succesverhaal en hebben al veel geld in het laatje gebracht. Het gaat daarom ook tegen alle logica in dat CLG deze extreem onprofessionele video zomaar uitbrengt.

