Esportsorganisatie TSM sluit deal van 170 miljoen euro met cryptobeurs

Het Amerikaanse TSM is een van de grootste en oudste organisaties binnen de esportswereld. Met de 170 miljoen euro hoopt het team zich verder uit te breiden in continenten zoals Azië, Europa en Zuid-Amerika. Naast de flinke zak geld krijgen medewerkers en spelers van het team samen meer dan 800.000 euro aan FTX Tokens, waarmee gehandeld kan worden op de beurs.

Nieuwe naam

TSM gaat na de deal verder onder de naam TSM FTX in alle games waar het team aan meedoet, zoals League of Legends en Valorant. Mede dankzij de tienjarige tijdspanne en de absurde hoeveelheid geld is dit een van de grootste publieke deals in de geschiedenis van esportsteams.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat een virtuele bank een deal sluit met een esportsorganisatie. Zowel Dignitas als G2 Esports hebben een deal gesloten met cryptohandelaren. Volgens Sam Bankman-Fried, ceo van FTX, is het een stap om financiën het digitale tijdperk in te helpen, net zoals esports dat met sport deed. Per maand worden er op FTX miljarden euro’s verhandeld in de vorm van cryptomunten, zoals bitcoin.