Esportsteam McLaren Racing krijgt eigen trainingslocatie

De McLaren Shadow Studio wordt de nieuwe vaste locatie van McLaren Shadow, het officiële esportsteam van de Britse organisatie. De esportsstudio is gelegen in de McLaren Technology Centre in de Engelse stad Woking. Deze locatie is de thuishaven van het legendarische raceteam.

De McLaren Shadow Studio wordt de nieuwe trainingslocatie voor leden van het esportsteam en brand ambassadors van McLaren. De studio is gevuld met hightech apparatuur van grote merken in de gamingwereld zoals Playseat, Logitech en Alienware. Daarnaast werkt de organisatie samen met Splunk, een bedrijf gespecialiseerd in data analyse, om de prestaties te kunnen meten van hun esporters binnen de verschillende games.

Er zijn ook plannen om de Shadow Studio in te zetten als een locatie waar influencers content kunnen creëren voor bekende en populaire platforms als YouTube en Twitch. Fans van McLaren mogen de studio ook bezoeken, maar het is nog onbekend of zij ook content mogen opnemen of dat zij alleen maar mogen racen.

McLaren Esports

McLaren heeft in 2017 hun entree gemaakt in de simracing esportswereld met McLaren Shadow. De esportsdivisie van McLaren is momenteel actief in de jaarlijkse competities van de eNASCAR Coca-Cola iRacing serie, de V10 R-League en natuurlijk de online versie van de reguliere Formule 1-competitie, F1 Esports.

