Esportsverslaggever doet undercover verslag om onderbetaling aan te tonen

Nederland­se esporter maakt mogelijk comeback in hoogste League of Le­gends-competitie van Europa

11 mei De talentvolle Thomas ‘Kirei’ Yuen speelt naar alle waarschijnlijkheid binnenkort weer in de LEC, dé Europese League of Legends-competitie. De Nederlander heeft in het verleden al in de competitie gespeeld, maar krijgt nu mogelijk een nieuwe kans onder de Duitse organisatie FC Schalke 04 Esports.