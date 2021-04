Extreem zeldzame Pokémonkaart geveild voor meer dan 200.000 euro

Een extreem zeldzame Pokémonkaart is geveild voor meer dan 200.000 euro. De kaart is van bedenker en CEO van The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, en was oorspronkelijk alleen beschikbaar voor werknemers van het bedrijf.

De kaart werd in 2017 uitgedeeld aan werknemers om de 60ste verjaardag van Ishihara te vieren. Ze kregen een Pokémonkaart met een portrettekening van de CEO. De kaart die geveild werd op Goldin Auctions bevatte ook nog een handtekening van de Japanse ontwikkelaar en is een geliefd item onder fans, waardoor de veiling extreem goed verliep.

Mede omdat de kaart alleen maar onder werknemers werd uitgedeeld, is hij zeer zeldzaam. Volgens schattingen bestaan er maximaal zestig exemplaren. Hoewel het startbod op ruim 414 euro (500 dollar) stond, werd de kaart uiteindelijk voor 204.670 euro geveild. Het is niet de duurste Pokémonkaart die ooit geveild is. Een zeldzame kaart van de Pokémon Charizard werd ooit voor bijna 290.000 euro verkocht.

De kaart is technisch gezien te gebruiken in het echte kaartspel van Pokémon en kan ook aanvallen uitvoeren. Hij is alleen dusdanig sterk dat geen enkele andere kaart kans maakt om hem te verslaan.

Brein achter Pokémon

Tsunekazu Ishihara is sinds het begin de drijvende kracht geweest achter de originele Pokémongames en de populaire mobiele app Pokémon Go. Spelers kunnen via deze app Pokémon met behulp van Augmented Reality in hun eigen omgeving vangen. Ishihara speelde een belangrijke rol bij het implementeren van de technologie achter de app, en mede dankzij deze innovatie ontstond destijds de Pokémon Go-rage.

Volledig scherm De Pokémonkaart van bedenker Ishihara is voor meer dan 200.000 euro verkocht. © Nintendo op YouTube

