FIFA 21-spelerskaarten voorspellen uitschakeling Nederland in halve finale EK 2021

Speelsche­ma EK voetbal | Wanneer speelt Oranje en hoe laat zijn de andere duels?

12:11 Het EK voetbal begint vanavond in Rome met de wedstrijd tussen Turkije en Italië. Voor het Nederlands elftal staat het eerste groepsduel voor zondag op de rol. Oekraïne is dan in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam de eerste tegenstander.