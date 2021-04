FIFA-esporters vermomd als ouderen doen poging om coronavaccin te ontvangen

Verloren talent

Rubén Zerecero, vermomd als zijn eigen vader, was een professionele FIFA-gamer. Hij is vooral bekend om zijn finale in de FIFA eWorld Cup in 2009. Deze finale verloor de Mexicaan met 3-1. In 2015 schitterde Zerecero nog in een reclame van Microsoft, namelijk voor Xbox Live; de online dienst van de Xbox-consoles. De afgelopen jaren produceerde Zerecero voornamelijk YouTube-video's, waarin hij kijkers helpt om beter te worden in FIFA.