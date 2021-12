FIFA-toernooi leidt tot eDivisie-rel

Een FIFA-toernooi in Duitsland mondde uit in een rel in de eDivisie. Meerdere spelers protesteren tegen het besluit van de organisatie om twee Vitesse-spelers toestemming te weigeren om af te reizen naar het toernooi. Op de dag van het toernooi moeten de spelers namelijk ook een wedstrijd in de eDivisie spelen.

Het is een droom die in duigen valt. De Vitesse-spelers Manuel Bachoore en Levi de Weerd presteren de afgelopen tijd erg goed, en dat is ook anderen niet ontgaan. Elias Nerlich, eigenaar van Fokus, heeft toestemming gekregen van EA Sports om een officieel FIFA-toernooi op te zetten met een prijzenpot van 30.000 dollar.

Voor dat toernooi waren ook Bachoore en de Weerd uitgenodigd, alleen de datum blijkt een heikel punt. Het toernooi zou plaatsvinden op 14 december, maar dat is precies de dag dat de eDivisie plaatsvindt. De organisatie heeft besloten om slechts één speler van Vitesse naar het toernooi te laten gaan, de andere moet gewoon verschijnen op de set.

Niet de afspraak

Dat was sowieso niet de afspraak, schrijft Bachoore op Twitter. ‘Het leuke is dat we erst op die dag om 15.30 online zouden moeten spelen, en dat vanuit Duitsland zouden kunnen doen. Daarna hebben ze het heel snel aangepast’, aldus de teleurgestelde speler van Vitesse. Omdat het dankzij deze aanpassing niet mogelijk is dat allebei de spelers gaan, hebben de twee besloten om De Weerd naar het toernooi te sturen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Veel ongeloof

De beslissing van de eDivisie leidt tot veel ongeloof bij andere spelers. ‘Belachelijk, wij moeten constant flexibiliteit tonen naar hun toe (sic.), maar zodra het gaat om ons tonen ze geringe flexibiliteit’, zegt Bob Michel van Uden, die in 2018 nog furore maakte door een transfer naar Ajax te maken en geleend te worden aan het Japanse Sagan Tosu, en momenteel voor Go Ahead Eagles speelt. ‘Je zou toch denken dat de spelers, waar de hele competitie op gebouwd is, centraal staan.’

Ook PSV’er Ali Riza Aygün is niet te spreken over de beslissing. In een lange verklaring geeft hij aan dat hij het vreselijk vindt dat de Vitesse-spelers niet allebei mogen gaan naar een toernooi: ‘Ik weet hoe ongelofelijk mooi het is om mee te doen aan een offline event. Hier wordt een droom van iemand ontnomen die zijn eerste offline event kan meemaken. Beide jongens verdienen dit, en daarom vind ik dat ze daar allebei horen te staan. Ik hoop dat de eDivisie alsnog toestemming geeft, en dat Manuel kan uitblinken in het toernooi.’

De eDivisie heeft nog niet gereageerd.