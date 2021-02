Financiële reddingsboei: Schalke 04 overweegt plek in competitie League of Legends te verkopen

De Duitse voetbalclub Schalke 04 zou op het punt staan om haar plek in de grootste League of Legends-competitie van Europa, de League of Legends European Championship (LEC), te verkopen. De Franse krant L’Equipe meldt dat de ploeg uit Gelsenkirchen 20 miljoen zou willen hebben voor de plek.

Schalke 04 verkeert in financieel zwaar weer vanwege de slechte prestaties van het voetbalteam en de coronapandemie, zo meldt de club via Twitter. De ploeg staat momenteel laatste in de Bundesliga met 9 punten uit 22 gespeelde wedstrijden. Het verlies zou Schalke 04 willen compenseren door het afstaan van haar plek in de LEC, waar het de afgelopen vijf jaar deel van uitmaakte.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,De coronapandemie heeft globaal een flinke impact gehad op de sportwereld. Fans kunnen niet naar stadions komen, waardoor de grootste bron van inkomsten is weggevallen“, legt de club uit. ,,Daarnaast staan we er competitief heel erg slecht voor, het slechts sinds het ontstaan van de club. De mogelijkheid bestaat dat we degraderen, en omdat we niet weten wat de toekomst brengt vanwege de pandemie, moeten we naar alle oplossingen kijken om onszelf financieel te redden.“

Schalke 04 geeft aan dat het verkopen van haar plek in de LEC één van die opties is. De club benadrukt in haar statement dat ze haar plek in de LEC niet per se hoeft te verkopen. ,,We zien de ongelooflijke groei en potentie van het meedoen in de LEC. De verkoop zou een optie zijn om onze voetbaltak te versterken.’’

Kijk hier onze playlist met video's over esports: