Formule 1 vervangt uitgestelde races door virtuele esports-variant

De eerste race vindt plaats op zondag 22 maart. Op die datum zou eigenlijk de Bahrain Grand Prix plaats hebben gevonden. In plaats daarvan is er nu de Virtual Bahrain Grand Prix.



Elke Grand Prix krijgt de komende tijd een virtuele variant, in ieder geval tot mei. Afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus kan dit verlengd worden.

Formule 1-coureurs

Volgens Head of Digital Business Initiatives and Esports Julian Tan is het een perfecte kans om te laten zien wat esports is: ,,Nu elke grote sportcompetitie stilligt, kunnen we laten zien hoe mooi esports zijn en hoeveel vaardigheid je ervoor nodig hebt.”

Volgens de organisatie sluiten enkele Formule 1-coureurs zich aan bij het initiatief. Afgelopen weekend kwam Max Verstappen al in actie tijdens The Race All-Star Esports Battle. Van dat evenement is morgen een tweede editie. Welke coureurs er precies meedoen aan de F1 Esports Virtual Grand Prix Series is nog onduidelijk.

Racen vanuit huis

De coureurs in de F1 Esports Virtual Grand Prix Series racen vanuit thuis. Het spel dat gespeeld wordt is het officiële F1 2019. De virtuele GP van Bahrain wordt ongeveer 50 procent korter. Er worden op de Sakhir-track 28 rondjes gereden.

In tegenstelling tot de fysieke variant zijn er geen verschillen tussen de auto’s en worden de auto’s zo aangepast dat ze minder snel stuk gaan en meer grip hebben op de weg. Dit zou voornamelijk gedaan worden om te compenseren voor het niveauverschil tussen de coureurs. De organisatie wil ervoor zorgen dat de races zo competitief mogelijk zijn en bovendien leuk zijn om te volgen.

Virtuele Grand Prix volgen