Franse psycholoog laat Fortnite-verslaafden andere game spelen

Stora laat de kinderen Zelda: Breath of the Wild spelen, zodat ze inzien dat er meer is dan alleen maar schieten in games. Ook zijn er in Zelda geen in-game aankopen mogelijk en voorkomt dit het risico van (te) veel geld uitgeven. GZ-psycholoog Merel Evertse van Brijder Jeugd geeft aan dat deze aanpak in sommige gevallen zou kunnen werken, maar geen algehele methodiek kan zijn.

,,Bij een gameverslaving is het belangrijk om te achterhalen wat de functie is van het gamen. Als behandelaar wil je de verslavende factor uiteindelijk aanpakken”, vertelt Evertse. ,,Als het kopen van skins of loot boxes het grootste probleem is, kan een game waarbij dit niet mogelijk is een goed alternatief zijn, zoals Stora in dit voorbeeld beschrijft.”

Ook als agressie een probleem is, kan het wisselen van game een oplossing bieden. In het geval van Stora laat hij de kinderen Zelda spelen om aan te tonen dat gamen niet alleen gaat om ‘het afknallen van anderen’.