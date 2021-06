G2 Esports gaat samenwerken met modemerk Ralph Lauren

Het Duitse G2 Esports omschrijft de samenwerking als een positieve stap. „Een geliefd merk binnen ons team is nu ook lid van de G2-familie, dit is een speciale dag in de geschiedenis van G2”, aldus Carlos ‘Ocelote’ Rodriquez, ceo van G2 Esports. Ralph Lauren wil het team voorzien van casual kleding die de spelers dragen tussen de wedstrijden door. Adidas, een andere sponsor van G2, voorziet het team al van spelersoutfits tijdens wedstrijden. Ralph Lauren wordt als gevolg van de deal de exclusieve kledingleverancier van het Duitse team.

Esporters als modellen

In ruil voor kleding gaat Ralph Lauren de diverse esporters van G2 Esports gebruiken in promotiemateriaal om het merk te promoten. Zo is League of Legends-ster Martin ‘Rekkles’ Larsson al te zien tijdens de campagne van het tennistoernooi Wimbledon, een toernooi dat al meer dan vijftien jaar gesponsord wordt door Ralph Lauren. Het modemerk ondersteunt ook diverse sporten en toernooien, en voegt nu esporters toe aan deze lijst.

Succes van G2 Esports

Het Duitse G2 is een van de meest succesvolle esportsorganisaties in Europa. De organisatie weet het voornamelijk in League of Legends en Counter-Strike erg ver te schoppen met meerdere sterke vertoningen in beide games. Vorig weekend wist G2 nog een record neer te zetten tegen Rogue in een speelronde van de Europese topcompetitie in League of Legends.