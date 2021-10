G2 Esports kondigt vrouwelijk Valorant-team aan

Carlos ‘Ocelotte’ Rodriguez, oprichter van G2 Esports, benoemt in de aankondiging dat bij het samenstellen van het team naar meer is gekeken dan alleen sekse: ,,Voor mij is dit niet ons vrouwenteam, maar gewoon ons Valorant-team. We hebben het team samengesteld op basis van talent en of we een speler bij ons merk vinden passen. Dit zijn simpelweg een paar van de beste vrouwelijke spelers ter wereld en we zijn dan ook trots dat ze vanaf nu onderdeel uitmaken van G2.”