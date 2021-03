Gamebeurs E3 2021 afgelast, gaat door als online event

In de documenten wordt het overleg blootgelegd tussen de organisatie van de E3 en de gemeente Los Angeles. De twee partijen kiezen ervoor om dit jaar de fysieke E3 gamebeurs te schrappen. Voor veel gamers is de beurs, waar traditiegetrouw nieuwe games en spelcomputers worden aangekondigd, het hoogtepunt van het jaar. Normaal gesproken is er bij de gamebeurs ook een grote expo, waar bezoekers de nieuwste games kunnen uitproberen. Fans moeten het dit jaar doen met een online variant, die gevuld is met presentaties van verschillende game-ontwikkelaars. De online variant van de E3 vindt van 15 juni tot en met 17 juni plaats en is waarschijnlijk te volgen via onder andere YouTube en Twitch.