Gamers halen bijna 2000 euro op voor het goede doel door spellen snel uit te spelen

Ga­me-competitie Beat the Clock is ‘het ultieme middel om door de avondklok heen te komen’

28 januari Het is inmiddels bijna een week geleden dat de avondklok in Nederland van start is gegaan. Een groep game-gerelateerde organisaties slaat de handen ineen en organiseert Beat the Clock, een game-competitie om jongeren vanaf 13 jaar bezig te houden in deze periode.