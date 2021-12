Gemeente Venlo komt met Venlose Espelen

In januari zal elke zaterdag een nieuw toernooi plaatsvinden, elk in een ander spel. Tevens wordt alles uitgezonden op de streamingsite Twitch, in combinatie met bekende namen uit de Benelux esports-gemeenschap. De toernooien zijn alleen toegankelijk voor jongeren die in de gemeente Venlo wonen en zullen plaatsvinden van 13.00 uur tot 17.00 uur. Inschrijven voor het toernooi kan volgens de gemeente vanaf 20 december. Per toernooi is er een prijzenpot van 200 euro beschikbaar. Het schema is als volgt: