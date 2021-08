Geschiedenisles in Fortnite met ‘March Through Time‘ over leven en erfenis van Martin Luther King

Epic Games en het tijdschrift Time hebben een samenwerking aangekondigd met het ,,March Through TIME”-project in Fortnite. In het tijdelijke evenement maken spelers via een virtuele ervaring kennis met het leven en de erfenis van Nobelprijswinnaar Dr. Martin Luther King Jr., de bekendste voorvechter van de Amerikaanse civil rights movement.

Spelers worden ondergedompeld in de bekende ‘I Have A Dream‘-speech van King en de geschiedenis daaromheen in een in Fortnite nagebouwd Washington D.C. van 1963. Het is niet eerder voorgekomen dat Epic Games Fortnite gebruikt als platform voor historische educatie. De map van March Through Time is bereikbaar via de ‘mode hub’ van de ‘creative mode’ en gebouwd door Fortnite-gebruikers ChaseJackman, GQuanoe, XWDFr en YU7A.

Spelers kunnen langs een virtuele versie van het Lincoln Memorial en de National Mall van Washington D.C. lopen, de iconische locatie van het beroemde burgerrechtenprotest in de Amerikaanse hoofdstad. Ook kunnen spelers leerzame minigames spelen over de civil rights movement, de historische beweging die opkwam voor gelijke burgerrechten, en rondlopen in een virtueel museum met foto’s uit de tijd van de protesten.

Omi Omololu-Lange en Matthew O’Rourke, die het March Through TIME-project hebben gecoördineerd, benadrukken dat het evenement ‘de erfenis van Dr. King en andere helden die voor burgerrechten opkwamen introduceert aan de volgende generatie‘. Door het verhaal via Fortnite te vertellen, zouden kinderen beter worden bereikt. De samenwerking tussen Epic Games en Time is tevens een virtuele ‘uitbreiding’ op de tijdelijke tentoonstelling The March, die binnenkort opent in het DuSable Museum of African American History in Chicago.

D.C. 63

Door deel te nemen aan het March Through Timevenement en activiteiten in het virtuele Washington D.C. te voltooien, kunnen spelers speciale uitdagingen volbrengen die te maken hebben met Dr. King en de civil rights movement. Met het halen van deze challenges kunnen spelers de exclusieve D.C. 63 spray vrijspelen.

Met de March Through Time wil Epic Games benadrukken hoe belangrijk het is om op te komen voor gelijke rechten voor iedereen. Eerder kwam er in Fortnite ook een steunbetuiging aan de LGBTQIA+ community met het Rainbow Royale evenement.