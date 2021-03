Giovanni Bakhuijsen wint Videolandshow The Next E-Talent

In The Next E-Talent streden in totaal elf gamers met elkaar voor een felbegeerde plek in Team Gullit, het FIFA-esportsteam van voormalig profvoetballer Ruud Gullit. In de laatste aflevering die afgelopen dinsdag online verscheen, was het Giovanni Bakhuijsen die de overwinning in de wacht sleepte. Als winnaar krijgt hij een jaarcontract bij Team Gullit.