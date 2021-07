Grootste Counter-Strike-toernooi van 2021 wordt vooralsnog in Stockholm gehouden

Video Tweede seizoens­helft Dutch League van start: PSV Esports blijft ongeslagen

30 juni De vijfde week van de Dutch League, de grootste League of Legends-competitie van Nederland, is afgerond. Dat betekent dat we officieel in de tweede helft van het seizoen zitten en teams dezelfde wedstrijden moesten spelen als in de eerste week. PSV Esports blijft ongeslagen en mCon Esports Rotterdam is duidelijk de op een na beste.