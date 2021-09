Grootste Counter-Strike-toernooi van het jaar vindt toch in Zweden plaats

De Major bestaat uit meerdere toernooifases en alleen het laatste gedeelte, de play-offs, vinden fysiek plaats in de Avicii Arena in Stockholm. Ook publiek is toegestaan. Het toernooi begint op 4 november en eindigt met de grote finale op 7 november. Tickets zijn beschikbaar vanaf 22 september.

Avicii Arena

De Avicii Arena is een speciale plek in Stockholm die vernoemd is naar de legendarische dj Tim ‘Avicii’ Bergling. De arena is het grootste bolvormige gebouw ter wereld en dé plek voor grote Zweedse concerten en wedstrijden. Voor de eerste keer in vijftien maanden wordt er publiek toegelaten in de Avicii Arena. Het is dan ook bijzonder dat een esports-toernooi de eer krijgt om fans weer te verwelkomen op deze mooie locatie.