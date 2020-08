Grootste Twitch-streamer Ninja na jaar afwezigheid terug op platform

Ninja’s terugkeer op Twitch was direct een groot succes. Zijn eerste stream sinds 1 augustus 2019 trok meer dan 700.000 unieke kijkers. De streamer deelde zijn statistieken via Twitter en liet zien dat hij er 75.000 volgers bij heeft gekregen tijdens een stream die iets langer dan twee uur duurde.



Op het hoogtepunt had hij bijna 100.000 kijkers tegelijk. Met 14,8 miljoen volgers is hij nog steeds de grootste streamer op Twitch, ondanks een jaar afwezigheid. Hij heeft een voorsprong van zo’n 6 miljoen volgers op de nummer twee, streamer Tfue. Op Mixer had Ninja ‘slechts’ 3,2 miljoen volgers, waarmee hij alsnog verreweg de grootste streamer van het platform was.

Miljoenendeal

De 29-jarige Blevins liet op 1 augustus 2019 weten dat hij een exclusieve deal met streamingplatform Mixer had gesloten. De details van de deal zijn nooit openbaar gemaakt, maar er zijn sterke geruchten dat de streamer miljoenen opstreek met het contract. Sinds 22 juli 2020 is Mixer, vanwege een gebrek aan groei, opgeheven en is Ninja weer vrij om te streamen waar hij wil.

Het is nog niet duidelijk of Blevins een nieuwe exclusieve deal aangaat en zo ja, met welk platform. Mixer-streamers hebben de mogelijkheid gekregen over te stappen op Facebook Gaming, maar daar heeft Ninja tot nu toe geen gebruik van gemaakt. Blevins was wel op 8 juli live te zien op YouTube Gaming, maar ook daar heeft hij vooralsnog geen exclusieve deal mee gesloten.

