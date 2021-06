Helft van de wedstrijden in de Dutch League zijn gespeeld: tijd om de balans op te maken

Eén ding is duidelijk: PSV Esports is ongeslagen en daarom de grootste kanshebber om aan het eind van het seizoen de titel te pakken. De nummers twee en drie, mCon Rotterdam en Echo Zulu, kwamen tekort tegen de Eindhovenaren. Voor Team THRLL, LowLandLions en Dynasty wordt het aanpoten in de tweede seizoenshelft; de teams verloren hun meeste wedstrijden en Dynasty wist zelfs geen enkele pot te winnen.