Heracles verliest reglementair met 6-0 in eDivisie nadat apparatuur ‘voor de zoveelste keer’ niet in orde is

Nu dit seizoen de eDivisie volledig online wordt gespeeld zijn spelers verplicht om zich aan bepaalde richtlijnen te houden omtrent de apparatuur die zij gebruiken. Lev Vinken, FIFA-speler voor Heracles Almelo, had volgens Arnoud Schonis, Project Manager eSports bij de Eredivisie CV, zijn apparatuur niet op orde en kreeg om die reden de 6-0 nederlaag toegewezen hebben gekregen. ,,In principe maakt het ons niet uit vanaf welke locatie de spelers hun wedstrijden spelen,” legt Schonis uit. ,,Het is echter de zoveelste keer dit seizoen dat Lev zijn apparatuur niet op orde heeft en daar zitten consequenties aan vast.”

Opeenstapeling van incidenten

De spelers spelen vanuit huis, het stadion van hun club of een andere locatie dit seizoen hun wedstrijden vanwege de coronacrisis. Omdat de eDivisie elke dinsdag en woensdag live wordt uitgezonden moeten de spelers én de locatie wel aan een aantal voorwaarden voldoen. ,,Wij willen een kwalitatief goede stream van beide spelers kunnen laten zien, anders werkt het niet,” vervolgt Schonis. ,,Als het nou de eerste keer was dat dat bij Lev niet ging, was er niks aan de hand geweest, maar dit is een opeenstapeling van incidenten.”

Belachelijke beslissing

Door de 6-0 overwinning wint FC Groningen over twee wedstrijden met 8-3 van Heracles Almelo. Lev Vinken is op Twitter uitgesproken over de situatie en vindt het een ‘belachelijke beslissing’. Hij meldt dat hij er het volste vertrouwen in heeft dat hij alsnog tegen Bob mag spelen en de 6-0 terug wordt gedraaid. Vooralsnog is het niet duidelijk of dit gaat gebeuren. Ook zet Lev zijn vraagtekens bij het feit dat zijn stream niet op orde zou zijn.

Lev’s tegenstander, Bob van Uden, maakt via zijn eigen Twitter bekend dat hij zelf niets te maken heeft met de beslissing van de eDivisie. Hij vraagt mensen om ‘niet te oordelen zonder dat ze de hele situatie weten’ en wil er zelf verder ook niet op ingaan omdat hij zelf ook niet over de volledige informatie beschikt.

