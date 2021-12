Inbraak bij esportsorganisatie Sector One leidt tot verlies tienduizenden euro’s

De Belgische esportsorganisatie Sector One is beroofd. Dat meldt de organisatie zelf op Twitter. Bij de inbraak is er voor meer dan 10.000 euro aan materiaal meegenomen. Onder andere camera’s, laptops en gaming gear is meegenomen.

Triest nieuws voor het Belgische Sector One. De esportsorganisatie heeft een nieuwe locatie geopend in Brussel, maar is het slachtoffer geworden van een inbraak. Bij die inbraak is voor ruim 10.000 euro buitgemaakt, aldus de organisatie op Twitter.

‘Dit is een zwaar verlies voor ons, want de locatie was de grootste investering die we tot nog toe hebben gedaan, en we rekenden er echt op dat we hiermee verder konden groeien’, aldus Sector One. ‘Toch laten we dit niet onze ambities in de kiem smoren, we proberen om hier overheen te komen en om te blijven groeien, en ervoor te zorgen dat daden zoals deze onze ambities niet in de weg gaan liggen.’

Crowdfunding

De organisatie heeft een crowdfundingsactie opgezet om te helpen met het dekken van de kosten. De organisatie geeft aan dat het wel verzekerd is, maar dat het niet weet of alle kosten gedekt gaan worden en dat het een langdurig proces gaat worden. ‘Wij willen verder gaan en onze groei niet laten afremmen', zo schrijft Sector One op de pagina van de actie. ‘Mocht de verzekering ons terugbetalen voor alles wat er gestolen is, dan zullen we als dank voor deze genereuze actie van de gemeenschap op de één of andere manier iets terugdoen.’

Sector One is één van de meest succesvolle esportsorganisaties uit de Benelux. Het team heeft aan de wieg gestaan van de carrière van veel topspelers in verschillende titels, waaronder die van Gabriël ‘Bwipo’ Rau. Bwipo wordt momenteel gezien als één van de beste spelers in de wereld in het spel League of Legends.

