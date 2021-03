Investeerdersgroep kritisch op ceo Bobby Kotick van Activision vanwege 200 miljoen dollar bonus

De CtW Investment Group heeft kritiek geuit op de bonus van 200 miljoen dollar die Activision-Blizzard baas Bobby Kotick krijgt. De investeringsgroep laat weten dat Kotick gebruik maakt van een bijzondere provisie in zijn contract om de bonus te ontvangen. Ondanks het feit dat de aandelen van de uitgever van onder andere Call of Duty en Overwatch flink zijn gestegen, is dit volgens CtW niet te koppelen aan de prestaties van Kotick.

De ceo van Activision-Blizzard maakt gebruik van de ‘Shareholder Value Creation Incentive’ provisie, blijkt uit een verklaring van CtW Investment Group. Op deze manier kan Kotick zonder aan de doelen van het bedrijf te voldoen zijn vermogenswaarde uitbetaald krijgen, in dit geval 200 miljoen dollar. CtW geeft aan dat ondanks het stijgen van de aandelen, deze stijging niet verbonden is met het leiderschap van Bobby Kotick. Sinds 2019 is de prijs van aandelen in het bedrijf met 66 procent gestegen. De investeerders geven de coronacrisis en de voortdurende verkrijgbaarheid van games tijdens de crisis als verklaring voor de prijsstijging.

De CtW Investment Group controleert bedrijven op investeringspotentie voor verschillende Amerikaanse pensioenfondsen. De investeringsgroep heeft als doel om de onethische praktijken van bedrijven aan de kaak te stellen, waaronder de gigantische bonussen die ceo's ontvangen.

Ontslaggolven

De timing van dit bericht is ongemakkelijk. Gisteren kondigde Activision-Blizzard een nieuwe ontslaggolf aan. Bij deze golf verliest 2 procent van de werknemers, 190 man in dit geval, zijn baan bij het bedrijf. Vijftig van deze banen liggen in de esports-tak van de uitgever. Het is de tweede grote ontslaggolf binnen het bedrijf in de afgelopen paar jaar. In 2019 verloren ruim 800 werknemers hun baan tijdens de eerste ontslaggolf.

CtW is een organisatie die topfunctionarissen controleert en aanspreekt op onethisch en onverantwoordelijk gedrag op de werkvloer. Het is niet de eerste keer dat Kotick onder vuur komt te liggen vanuit de organisatie. Bobby Kotick wordt al lang gezien als één van de meest overbetaalde ceo’s in de Verenigde Staten.

