Johan Cruijff krijgt eindelijk de waardering die hij verdient in FIFA 20

Hij geldt als een van de beste voetballers ooit, maar in FIFA kreeg hij volgens veel mensen nog niet de waardering die hij verdiende. Toen Johan Cruijff in FIFA 19 ‘slechts’ 94 punten van EA kreeg, besloot esporter Koen Weijland actie te voeren. Hij startte een petitie en voerde campagne om de in 2016 overleden voetballer in het spel naar 98 op te hogen, zodat hij gelijk zou zijn aan andere legendarische voetballers. Pelé en Maradona hadden namelijk met respectievelijk 98 en 97 punten een te hoge beoordeling, volgens Weijland.

EA heeft de spelerskaart van Cruijff in FIFA 20 nu een update gegeven naar 96 punten, waarmee hij eindelijk de waardering krijgt die hij verdient. Weijland is blij: ,,Cruijff wordt altijd in een adem genoemd met Maradona en Pelé, dus het gat naar die twee mag gewoon niet zó groot zijn. De jongere generaties moeten weten dat hij echt van dezelfde orde was.”

Cruijff 96 is genoeg

Weijland kreeg bij zijn campagne hulp van sportmarketingbureau 2Basics. Kevin Loos van 2Basics licht toe dat het niet alleen maar om de verhoging van het spelerskaartje ging: ,,We vonden het vooral interessant om via de campagne opnieuw aandacht te vestigen op de voetballer Johan Cruijff. Dat is, gezien de media-aandacht die onze acties hebben gegenereerd, zeker gelukt!”



Of de campagne heeft bijgedragen aan het besluit van EA om de kaart van Cruijff een upgrade te geven durft Loos niet te zeggen: ,,Dat weet ik niet precies, maar het is tof en terecht dat zijn spelerskaart nu 96 is in plaats van 94.” De vraag of er opnieuw campagne gevoerd gaat worden om Cruijff alsnog naar 98 te krijgen lijkt logisch. ,,Wat mij betreft komt er geen nieuwe campagne’’, zegt Weijland echter. ,,We hebben het nieuws gehaald, maar zoiets moet je niet nog een keer doen.”