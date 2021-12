Knotsgekke resultaten in vijfde week eDivisie

eDivisieEen aantal knotsgekke resultaten in de eDivisie hebben ervoor gezorgd dat PSV aan kop gaat in het klassement, terwijl Utrecht en Vitesse verrassend verloren.

De eDivisie leverde een aantal bizarre resultaten op in de vijfde speelronde. PSV won met 2-1 van RKC Waalwijk en dat was één van de weinige resultaten die niet heel verrassend was. Alle ogen waren echter gericht op Vitesse, dat vooralsnog geen enkele wedstrijd had verloren. Het team moest tegen SC Cambuur, dat maar één gelijkspel in vier wedstrijden had weten te behalen. De overige drie potten werden verloren.

Appeltje-eitje zou je zeggen, maar niets bleek minder waar. Tijdens de eerste pot was het al verrassend om te zien dat Ata Kansu nog gelijk speelde tegen Levi de Weerd, maar in de tweede wedstrijd was Svenn Counotte veels te sterk voor Manuel Bachoore. Counotte was met 3-0 de betere speler en bezorgde Cambuur de eerste overwinning van het seizoen, terwijl Vitesse juist het eerste verlies moest incasseren.

Ook Utrecht verslikt zich

FC Utrecht had het nog niet makkelijk in de eDivisie, maar de spelers wisten wel regelmatig het net te vinden. Dat kon niet gezegd worden van SC Heerenveen, dat slechts drie doelpunten had in vier wedstrijden, en geen enkele wedstrijd werd gewonnen. Kortom: FC Utrecht was duidelijk in het voordeel.

Tijdens de wedstrijd was daar niets van te merken, want beide teams gingen gelijk op. De eerste wedstrijd tussen Dennis van Beek van Heerenveen en Jaey Daalhuisen eindigde nog in een 2-2 gelijkspel, maar de daaropvolgende wedstrijd tussen Tygo van Splunteren en Luca Schilder bleek een deceptie voor de Utrechtse speler: Heerenveen won die wedstrijd met 2-1 en pakte daarmee de eerste punten van het seizoen.

Volgende week geweldige live-uitzending

Volgende week zijn vooral de wedstrijden van de live-uitzending interessant. De avond begint om 18.00 uur met de kraker Vitesse tegen FC Twente. Daarop volgt Go Ahead Eagles tegen PSV Eindhoven, en als laatste speelt AFC Ajax tegen Heracles Almelo om 20.00 uur. Stuk voor stuk topwedstrijden dus, hoewel het zomaar kan dat de wedstrijd tussen Vitesse en FC Twente niet doorgaat in verband met een rel die momenteel speelt bij de eDivisie.

De overige wedstrijden van volgende week zijn:

PEC Zwolle - Feyenoord

NEC Nijmegen - SC Heerenveen

FC Groningen - Sparta Rotterdam

Fortuna Sittard - SC Cambuur

RKC Waalwijk - AZ Alkmaar

FC Utrecht - Willem II

De eDivisie is live te volgen op YouTube en Twitch, elke dinsdag vanaf 13.00 uur, en op de televisie op ESPN vanaf 18.00 uur.