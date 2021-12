KNVB introduceert FIFA-competitieplatform Jantje

De KNVB en KPN slaan opnieuw de handen ineen. Dit keer introduceren de partijen Jantje, een online competitieplatform. Dit platform is bedoeld om de ruim anderhalf miljoen FIFA-spelers in Nederland tegen elkaar te kunnen laten spelen. Hierbij wordt gekeken naar hoe goed de spelers zijn, om een eerlijke competitie op te kunnen zetten. Het doel is om hiermee een piramidestructuur te maken, vergelijkbaar met hoe de voetbalcompetitie in Nederland is opgebouwd. De inschrijvingen voor het eerste seizoen zijn gratis en nu geopend.