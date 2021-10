Kwartfinalisten WK League of Legends bekend

De afgelopen week is de groepsfase van het wereldkampioenschap League of Legends gespeeld. De beste acht teams hebben zich geplaatst voor de kwartfinales, waaronder het Europese Mad Lions.

Sinds afgelopen maandag zijn er op het WK League of Legends 54 groepswedstrijden gespeeld, verdeeld over vier poules. De beste acht teams uit de groepsfase hebben zich geplaatst voor de aanstaande kwartfinales.

Groep A

Groep A was het domein van regerend wereldkampioen DWG Kia. Het team verloor geen enkele van zijn zes groepswedstrijden en bewees zodoende ook dit jaar weer een van de titelfavorieten te zijn.

Verder bestond de groep uit FunPlus Phoenix(FPX), Rogue en Cloud9, waarbij het Chinese FPX, samen met DWG, vooraf als absolute favoriet werd gezien. Niks bleek echter minder waar. Nadat de drie teams in de reguliere zes groepswedstrijden allemaal twee overwinningen wisten te behalen, was het Cloud9 dat er in de benodigde tie-breakers verrassend met het tweede kwartfinaleticket vandoor ging.

Groep B

In groep B waren het Chinese EDG en het Koreaanse T1 de grote namen. Zij wisten de Amerikaanse nieuwkomers 100 Thieves en de Japanse verrassing uit de kwalificatie, DetonatioN FocusMe, achter zich te houden. Daarbij ging T1 er uiteindelijk met de eerste plek vandoor.

100 Thieves kwam met drie overwinningen dicht in de buurt van de volgende ronde, maar moest uiteindelijk EDG toch voor zich dulden.

Groep C

Vooraf werd verwacht dat de strijd om de bovenste plekken in deze groep tussen het Chinese Royal Never Give Up (RNG) en het Europese Fnatic zou gaan. Fnatic kreeg echter te maken met personele problemen en wist uiteindelijk slechts één overwinning te boeken.

Het Koreaanse Hanwha Life Esports (HLE) kwam daarentegen verrassend sterk uit de hoek en wist zodoende een tiebreaker voor de eerste plaats met favoriet RNG af te dwingen. Daarin moest HLE uiteindelijk wel haar meerdere erkennen in de Chinese tegenstander. Het Taiwanese PSG.Talon werd met drie overwinningen uiteindelijk verdienstelijk derde in poule C.

Groep D

De vier teams in groep D waren na zes wedstrijden weer terug bij af. MAD Lions, Gen.G, LNG Esports en Team Liquid eindigden allemaal op een 3-3 score, waardoor er een mini-afvaltoernooi aan te pas moest komen om te bepalen wie de laatste twee kwartfinalisten werden. Daarin was uiteindelijk het Koreaanse Gen.G de sterkste en wist MAD Lions de Europese eer te redden door het laatste kwartfinaleticket te claimen.

Kwartfinales

Meteen na afloop van de laatste groepswedstrijd werden de voor de kwartfinales geplaatste teams gekoppeld aan hun tegenstanders. De volgende ronde van het wereldkampioenschap begint op 22 oktober met RNG tegen EDG. Vervolgens neemt Gen.G het op tegen Cloud9, staan T1 en HLE tegenover elkaar en werd MAD Lions gekoppeld aan DWG Kia.