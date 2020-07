Kylian Mbappé schittert op de voorkant van voetbalgame FIFA 21

eDivisie-kampioen Jonas weg bij PEC Zwolle: ‘Jammer, maar ik respecteer hun keuze’

17 juli Na slechts een jaar verlaat Jonas Ghebrehiwot PEC Zwolle alweer. De jonge FIFA-speler werd in 2019/2020 nog kampioen in de eDivisie, maar kreeg te horen dat PEC Zwolle niet met hem verdergaat omdat ze lokaal talent aan willen trekken. Hij is vastberaden om terug te keren op het hoogste FIFA-niveau van Nederland: ,,Het is zeker de bedoeling dat ik komend seizoen weer eDivisie speel.”