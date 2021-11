League of Legends-ster Perkz officieel weg bij Cloud9

Relatief succesvolle periode

Het Noord-Amerikaanse publiek onthaalde Perkz als een soort messias. De succesvolle speler had een geweldige periode bij G2 Esports achter de rug, en moest ook de Noord-Amerikaanse regio uit het slop trekken. Dat is hem ten dele gelukt. In de eerste seizoenshelft van dit jaar wist hij met zijn team de periodetitel in de wacht te slepen, zijn beste prestatie in de liga. Toch waren er wat twijfels over de speler zelf. In totaal ging de speler Cloud9 namelijk zo’n 11 miljoen dollar kosten, en zijn prestaties waren nog niet echt spectaculair.