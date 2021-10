League of Legends-sterren Perkz en Alphari willen mogelijk superteam maken

De Westerse teams wisten dit jaar tijdens het WK League of Legends geen indruk te maken. Zowel Europa als Noord-Amerika zwaaiden af in de kwartfinales. Dat is volgens de site EsportsManiacos genoeg reden voor Luka ‘Perkz’ Perković en Barney ‘Alphari’ Morris om te beginnen met het plannen van een Westers superteam.

De twee spelers staan bekend als ontzettend talentvol. De League of Legends-gemeenschap beschouwt Alphari als één van de beste Westerse spelers in de toplane, en Perkz als misschien wel de beste speler die ooit uit het Westen is gekomen. Beide spelers hebben alleen nog nooit samen in een team gespeeld, waardoor het onduidelijk is of het partnerschap wel zou kunnen werken.

Dure uitkoopclausule

Hoewel de twee spelers graag samen willen spelen, is er wel een groot obstakel: de uitkoopclausule van beide spelers. Momenteel verblijven zowel Perkz als Alphari in Noord-Amerika, waar ze bij respectievelijk Cloud9 en Team Liquid spelen. Dit zijn twee van de grootste esportsorganisaties in de wereld, die bovendien behoorlijk wat geld op tafel moesten leggen om beide spelers te krijgen. Cloud9 maakte bijvoorbeeld 5 miljoen euro over aan G2 Esports om Perkz naar Amerika te halen.

Aangezien beide spelers nog een contract hebben, zou een eventuele transfersom dan ook naar alle waarschijnlijkheid in de miljoenen liggen, en niet iedere organisatie is bereid om die kosten op zich te nemen. Een organisatie die daar wel toe bereid lijkt, is Team Vitality. Deze Franse organisatie probeert al meerdere seizoenen een team vol met supersterren te maken, en ziet nu de kans schoon.

Team Vitality heeft niet de beste resultaten in de Europese League of Legends-competitie, maar is gestaag bezig met het bouwen van een geweldig team. De organisatie contracteerde vorig seizoen al de Poolse jungler Oskar ‘Selfmade’ Boderek, die overkwam van rivalenteam Fnatic. Dat leidde tot een verbetering in prestaties van de organisatie. Volgens EsportsManiacos is hij de jungler met wie Perkz en Alphari willen spelen. Wie in de botlane zal spelen is nog onbekend.

