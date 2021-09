League of Legends WK vindt dit jaar plaats in IJsland

Het wereldkampioenschap League of Legends (Worlds) vindt dit najaar plaats in IJsland. Bronnen rond spelontwikkelaar Riot Games bevestigen dit. Het WK zou oorspronkelijk in China plaatsvinden, maar door het coronavirus kon dit niet doorgaan.

Het wereldkampioenschap League of Legends, ook wel bekend als Worlds, gaat in oktober van start in IJsland. Het evenement wordt gehouden in de Laugardalshöll Indoor Sporting Arena in Reykjavík. Twee andere evenementen van Riot Games, de Mid-Season Invitational en Valorant Masters, zijn eerder dit jaar ook al succesvol georganiseerd op deze locatie.

Het evenement is opgedeeld in vijf verschillende onderdelen waarbij teams in hun eigen bubbel spelen waardoor er niet of nauwelijks contact is met tegenstanders. Het toernooi begint op 5 oktober en duurt ruim een maand. De grote finale wordt op zaterdag 6 november zonder publiek gespeeld.

League of Legends-teams over de hele wereld doen mee aan het toernooi behalve teams uit Vietnam. Het is al het derde internationale toernooi op rij die de teams uit de Vietnamese League of Legends-competitie moeten missen. Het is nog onbekend of Riot Games iets voor de regio kan betekenen.

Geen Worlds in China

League of Legends World zou oorspronkelijk in China plaatsvinden, maar de aanhoudende coronapandemie gooide roet in het eten. Riot Games had moeite om werkvisa te krijgen voor het eigen personeel en spelers van de betrokken teams. Daarnaast waren er twijfels of een evenement van dit kaliber wel op een veilige en verantwoorde manier georganiseerd kon worden.