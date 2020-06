Levi (16) en Hakan (22) wonnen 20.000 dollar met FIFA, maar zijn kritisch: ‘Servers moeten echt beter’

Hakan komt uit Nijmegen, speelt live FIFA op streamingplatform Twitch en volgt daarnaast een opleiding tot sportdocent. Ook werkt hij bij trampolinepark Jumpsquare en is hij dus erg fanatiek met sport bezig. Apeldoornse Levi is momenteel al esporter voor Vitesse, zit in havo 4 en voetbalt zelf ook graag. Beide jongens combineren FIFA dus met een vrij druk leven daarnaast.

Ook 48 uur na de toernooiwinst zijn de winnaars nog steeds erg enthousiast. ,,Voor mij is het heel raar’’, begint Levi. ,,Dit is de eerste keer dat ik een groot toernooi speelde en dan win ik ook nog.” Hakan sluit zich bij het jonge talent aan: ,,Helemaal mee eens. Er was ook een heel aparte sfeer omdat we Profclubs speelden en dat gaf een totaal andere dimensie aan het toernooi.”

In tegenstelling tot Levi had Hakan nog geen ervaring als esporter. Zo’n toernooi maakt dan indruk: ,,Als je ziet waar ik vandaan kom, was dit heel bijzonder. Ik heb afgelopen jaar veel progressie gemaakt en om dan te mogen spelen met grote esporters en streamers is natuurlijk fantastisch.” Levi was erg te spreken over zijn landgenoot: ,,Hakan had een groot aandeel in de winst. Hij speelde op het middenveld en de kunst is dan om geen fouten te maken. Dat heeft hij perfect gedaan.”

Quote Als ik goed in mijn vel zit kan ik het een esporter echt moeilijk maken Hakan Duvan

Levi is pas 16 jaar oud maar speelt nu al voor Vitesse. Vorig jaar was hij nog te jong om aan de eDivisie mee te doen, maar komend jaar ziet hij kansen: ,,Ik kijk heel erg uit naar FIFA 21, want nu begint het voor mij pas echt. Deze toernooiwinst is weer extra motivatie om de eDivisie te halen en internationale toernooien te gaan spelen. Het doel is om uiteindelijk wereldkampioen te worden.” Als we Levi vragen in welk jaar hij die titel binnen gaat slepen moet hij lachen: ,,Haha! Ik moet sowieso nog twee of drie jaar ervaring opdoen, dus laten we 2023 zeggen.”

Quote Ik ga voor het wereldkam­pi­oen­schap FIFA in 2023 Levi de Weerd

Hakan zette met Twitch Rivals juist zijn eerste stappen in de esports-wereld van FIFA en dat smaakt naar meer. De 22-jarige streamer staat open voor de mogelijkheden: ,,Het zou een gouden combinatie zijn om esporter én streamer te kunnen zijn. Als ik goed in mijn vel zit kan ik het een esporter echt moeilijk maken, dus ik ben heel erg benieuwd wat de toekomst brengt. Ik ben heel competitief en wil altijd winnen. FIFA wakkert dat nog meer bij me aan.”