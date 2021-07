Levi de Weerd verrassend uitgeschakeld tijdens FIFA WK-kwalificatie

Esports­team Luminosity met afstand het populairst op streaming­plat­form Twitch

6 juli Van alle esportsteams op het streamingplatform Twitch is Luminosity Gaming het best bekeken team van de maand juni. Dat blijkt uit statistieken van streamscharts, waarbij het aantal gekeken uren gemeten wordt. In totaal werd er in juni voor 29,7 miljoen uur gekeken naar Luminosity, bijna het dubbele van het op een na meest bekeken team.