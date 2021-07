Levy Frederique en Dennis Verhoeven door naar volgende kwalificatieronde WK FIFA 21

De zeven Nederlanders namen het in de Europese kwalificatieronden voor het WK FIFA 21 op de Xbox op tegen de beste spelers van Europa. PSV Esports-speler Dennis Verhoeven presteerde het beste van alle zeven. Levy Frederique en hij wisten zich als enige Nederlanders te kwalificeren voor de volgende ronde. In de poulefase presteerde de Zweedse Olle “Ollelito” Arbin het best. Arbin speelt voor het Zweedse Ninja in Pyjama’s maar krijgt ook ondersteuning van het Nederlandse Team Gullit.