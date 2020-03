LIVE: Max Verstappen in finale virtuele race ter vervanging van GP Australië

Verstappen kwalifi­ceert zich voor finale van digitale Grand Prix

14:52 In een weekeinde zonder Grand Prix is Max Verstappen toch in een racewagen gestapt. Een digitaal exemplaar weliswaar. De Nederlander kwalificeerde zich vanmiddag voor de finale van een digitale Grand Prix. Verstappen was in de kwalificatie veel sneller dan zijn concurrenten, onder wie grote namen uit de IndyCar, Formule E en de online racewereld.