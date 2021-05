LowLandLions en KAA Gent gaan krachten bundelen

LowLandLions en KAA Gent hebben een samenwerking aangekondigd, in de hoop hiermee esports in de Benelux naar een hoger niveau te tillen. „De samenwerking met KAA Gent geeft LowLandLions nieuwe mogelijkheden om te groeien”, zegt Filip Langerock, manager van LowLandLions. „Met de steun van de club hebben we nu een volwaardige commerciële cel achter ons en krijgen we een professionele infrastructuur ter beschikking waar een esportsteam in de Benelux alleen maar van kan dromen.”

De Belgische voetbalclub is overigens niet nieuw in de esportswereld, het afgelopen jaar was de organisatie onder eigen vlag namelijk al vertegenwoordigd in bijvoorbeeld Fifa en League of Legends. Dat is goed bevallen en deze samenwerking is een blijk van hun betrokkenheid bij de esports. Zo laat Tyas Kastelijn, commercieel manager van KAA Gent, weten: „LowLandLions heeft enorm veel expertise in de wereld van esports. Een wereld waarvan wij afgelopen seizoen hebben mogen proeven en waarop we nu vol willen inzetten.”